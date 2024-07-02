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Какие породы собак самые дорогие в уходе: пора узнать

Кинологи рассказали, какие породы собак самые дорогие в уходе

2:39
Зоосфера » Собаки

Каждой собаке нужен качественный уход. Это включает в себя хороший корм, медицинское обслуживание и покупку различных аксессуаров, а для некоторых питомцев ещё и груминг.

Кинологи рассказали, какие породы собак самые дорогие в уходе
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Суммы, которые заботливые хозяева тратят на своих любимцев ежемесячно, порой впечатляют. Но есть владельцы, которым приходится тратиться ещё больше. Давайте узнаем, каких питомцев они содержат.

Уиппет

Уиппет, также известный как малая английская борзая, возглавляет список самых дорогих в содержании собак. Средняя продолжительность жизни уиппета составляет 14 лет, и за это время владельцы могут потратить около 80 тысяч долларов.

Эти собаки довольно хрупкие и часто ломают лапы, что приводит к длительному лечению. Значительная часть расходов приходится на ветеринарное обслуживание и поддержание здоровья собаки.

Кроме этого, расходы включают уход за шерстью, кормление, участие в выставках. Также необходимо удовлетворять охотничьи инстинкты пса, что требует дополнительных затрат.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд — порода собак, которую когда-то обожали английские аристократы, особенно охотники, благодаря исключительному обонянию и способности обнаруживать добычу на значительном расстоянии.

Внешний вид этих собак изменился, и теперь они требуют особого ухода. Их складки, короткие кривые лапы и удлиненный позвоночник нуждаются в специальном уходе.

Бассет-хаунды склонны к аллергиям, кожным заболеваниям и проблемам с сердцем. Они также часто страдают ожирением, что вызывает проблемы с суставами и позвоночником, требующие дорогостоящего лечения у ветеринара.

Владелец бассет-хаунда за всю жизнь собаки (в среднем 12 лет) потратит около 70 тысяч долларов.

Бигль

Бигли обычно обладают крепким здоровьем, но их содержание вызывает другие сложности. Они очень упрямы и трудны в обучении, поэтому владельцы вынуждены тратиться на услуги профессионального дрессировщика.

Чаще всего бигли попадают к ветеринару из-за своей любопытности, так как могут проглотить несъедобные предметы, исследуя окружающий мир.

Также не стоит забывать о разрушительной силе этих собак: они могут погрызть вещи, которые придётся заменять.

Учитывая среднюю продолжительность жизни бигля (12-15 лет), общие затраты на его содержание составляют около 30 тысяч долларов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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