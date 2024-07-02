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Как сделать собаку агрессивной: несколько простых правил

Кинологи рассказали, как собака становится агрессивной

1:39
Зоосфера » Собаки

У собак также есть свой характер, темперамент и настроение, которые могут меняться в зависимости от обстоятельств.

Кинологи рассказали, как собака становится агрессивной
Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Чтобы избежать агрессивного поведения, важно понимать причины, способные вызвать приступы злости у животного. Эти причины легко запомнить.

Не все собаки могут терпимо относиться к человеческим слабостям. Это зависит от породы, но чаще всего агрессию вызывают человек или определённые обстоятельства.

  • Пьяные люди: для собак пьяный человек выглядит непредсказуемо. Животные трудно распознают жесты и особенности походки пьяного хозяина, их также смущает запах алкоголя. В таком состоянии лучше держаться подальше от домашнего питомца и особенно от незнакомых собак.
  • Дети: маленькие дети, играя, могут нанести боль или дискомфорт собаке. Они могут тянуть за хвост, обниматься или пытаться включить собаку в свои игры, что для животного может стать стрессом и попыткой доминирования.
  • Велосипедисты: собаки не испытывают недоверия к велосипедистам, но могут испугаться и атаковать первыми, чтобы не стать потенциальными жертвами нападения.
  • Почтальоны: благодаря своему чувствительному обонянию собаки могут негативно реагировать на запахи типографской краски и бумаги. Именно поэтому собаки часто агрессивно реагируют на людей, разносящих почту.

Это важно учитывать, чтобы предотвратить неприятные ситуации и обеспечить безопасность как для собаки, так и для людей вокруг неё.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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