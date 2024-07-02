Как сделать собаку агрессивной: несколько простых правил

Кинологи рассказали, как собака становится агрессивной

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У собак также есть свой характер, темперамент и настроение, которые могут меняться в зависимости от обстоятельств.

Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Чтобы избежать агрессивного поведения, важно понимать причины, способные вызвать приступы злости у животного. Эти причины легко запомнить.

Не все собаки могут терпимо относиться к человеческим слабостям. Это зависит от породы, но чаще всего агрессию вызывают человек или определённые обстоятельства.

Пьяные люди: для собак пьяный человек выглядит непредсказуемо. Животные трудно распознают жесты и особенности походки пьяного хозяина, их также смущает запах алкоголя. В таком состоянии лучше держаться подальше от домашнего питомца и особенно от незнакомых собак.

Дети: маленькие дети, играя, могут нанести боль или дискомфорт собаке. Они могут тянуть за хвост, обниматься или пытаться включить собаку в свои игры, что для животного может стать стрессом и попыткой доминирования.

Велосипедисты: собаки не испытывают недоверия к велосипедистам, но могут испугаться и атаковать первыми, чтобы не стать потенциальными жертвами нападения.

Почтальоны: благодаря своему чувствительному обонянию собаки могут негативно реагировать на запахи типографской краски и бумаги. Именно поэтому собаки часто агрессивно реагируют на людей, разносящих почту.

Это важно учитывать, чтобы предотвратить неприятные ситуации и обеспечить безопасность как для собаки, так и для людей вокруг неё.