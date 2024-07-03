Спрятанная правда о кошачьем доверии: 5 секретов, которые вы должны знать

Многие люди хотят знать, что кошка не просто терпит присутствие человека рядом, но и испытывает определённые положительные эмоции.
Каждому владельцу важно, чтобы его кошка любила, уважала и полностью доверяла ему. Однако не всегда удаётся достичь таких отношений.
Какие признаки могут свидетельствовать о том, что вы завоевали доверие вашего питомца?
Показ живота
Эксперты отмечают, что этот признак является одним из наиболее характерных. Когда кошка демонстрирует вам свой животик, это означает, что она полностью доверяет вам.
Поэтому цените это лояльное отношение вашего питомца.
Совместный сон
Если кошка доверяет вам, она с удовольствием будет спать рядом с вами. Это свидетельствует о том, что она видит в вас своего защитника.
Также стоит помнить, что кошка не будет спать рядом с человеком, которому не доверяет.
Широко раскрытые глаза
Если вы видите, что кошка смотрит на вас с широко открытыми глазами, это означает, что она доверяет вам.
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