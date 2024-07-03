Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки боятся пылесоса: половина людей не знает правильного ответа
Врач Алексеева: "тропические ночи" могут спровоцировать инсульт или инфаркт
В "Супермене" появится сын Кристофера Рива — актёр играл героя в 80-х годах
Как определить, подходят ли вам ваши духи: ключевые признаки
Эльвира Набиуллина оценила потенциал российского рынка капитала
Почему нельзя пользоваться бесплатными шампунями в отелях
Идеальная кожа за полчаса: плюсы и минусы процедуры HydraFacial
Автокриминалист Шелков: для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле
Спрятанная правда о кошачьем доверии: 5 секретов, которые вы должны знать

Как понять, что кошка вам доверяет: эксперты перечислили главные признаки

1:06
Зоосфера » Кошки

Многие люди хотят знать, что кошка не просто терпит присутствие человека рядом, но и испытывает определённые положительные эмоции.

Как понять, что кошка вам доверяет: эксперты перечислили главные признаки
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Каждому владельцу важно, чтобы его кошка любила, уважала и полностью доверяла ему. Однако не всегда удаётся достичь таких отношений.

Какие признаки могут свидетельствовать о том, что вы завоевали доверие вашего питомца?

Показ живота

Эксперты отмечают, что этот признак является одним из наиболее характерных. Когда кошка демонстрирует вам свой животик, это означает, что она полностью доверяет вам.

Поэтому цените это лояльное отношение вашего питомца.

Совместный сон

Если кошка доверяет вам, она с удовольствием будет спать рядом с вами. Это свидетельствует о том, что она видит в вас своего защитника.

Также стоит помнить, что кошка не будет спать рядом с человеком, которому не доверяет.

Широко раскрытые глаза

Если вы видите, что кошка смотрит на вас с широко открытыми глазами, это означает, что она доверяет вам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Последние материалы
Идеальная кожа за полчаса: плюсы и минусы процедуры HydraFacial
Автокриминалист Шелков: для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров
Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю и абьюз
Одно удобрение защитит томаты от вершинной гнили
Пограничники перехватили партию кокаина на ₽22,3 млрд в контейнере с фруктами
Бестселлер "Последний день лета" про ростовских школьников экранизируют
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку с допингом
Диетолог Соломатина: в жару следует отказаться от салатов с майонезом и рыбой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников