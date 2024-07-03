Шокирующие способности собак: как они предсказывают погоду и не только

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Странные поверья и приметы о собаках

2:30
Зоосфера » Собаки

Собаки всегда считались верными друзьями человека, встречающимися в различных религиозных верованиях, сопровождающими его повсюду.

Странные поверья и приметы о собаках
Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Их чувствительное восприятие мира позволяет им предвидеть будущие события особым образом:

  • Если собака облизывает лапы перед поездкой, это может предвещать неудачу в путешествии.
  • Если собака притащила сухую кость или ветку в дом перед поездкой, это может считается знаком беды для хозяина.
  • Катание перед порогом указывает на приближение гостей или родственников.
  • Несчастный случай со сбитой собакой может предвещать серьезную аварию.
  • Стоящая и покачивающаяся на лапах собака предвещает успешное и дальнее путешествие, возможно, на море.

Эксперты считают, что большинство таких примет — просто суеверия, но некоторые наблюдения, например, о сбитой собаке, могут быть значимыми.

Также существуют погодные приметы:

  • Собака, спящая больше обычного и едва питающаяся, может предвещать ненастье, такое как наводнение или сильные дожди.
  • Прыгающий в снег питомец предвещает холодную погоду.
  • Свернувшаяся в клубок собака во время сна указывает на приближение холодов.
  • Растянувшаяся во сне собака предвещает тёплые и солнечные дни.
  • Жующая траву на даче собака может предсказывать дождливую погоду.
  • Прижимающаяся без видимой причины к хозяину собака может предупреждать о плохой погоде.

Собачий вой, ассоциируемый с воем волков, также имеет свои приметы:

  • Вой собаки с поднятой головой может предвещать пожар.
  • Ночные воющие псы в селе могут предсказывать пожар в поселке.
  • Направление морды собаки во время воя может указать на направление надвигающегося ненастья.
  • Собаки, благодаря своему острому нюху, могут предупреждать людей о возможных опасностях, таких как пожары.

Приметы, связанные с появлением собаки:

  • Ухоженная собака, ищущая новый дом, может предвещать финансовые приходы.
  • Белая отметина на собаке считается знаком удачи, в то время как больное животное может предсказывать неудачи и болезни для его хозяев.

Наблюдение за поведением собак может помочь предсказать грядущие события и психологически подготовиться к будущему.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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