Шокирующие способности собак: как они предсказывают погоду и не только

Странные поверья и приметы о собаках

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки всегда считались верными друзьями человека, встречающимися в различных религиозных верованиях, сопровождающими его повсюду.

Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Их чувствительное восприятие мира позволяет им предвидеть будущие события особым образом:

Если собака облизывает лапы перед поездкой, это может предвещать неудачу в путешествии.

Если собака притащила сухую кость или ветку в дом перед поездкой, это может считается знаком беды для хозяина.

Катание перед порогом указывает на приближение гостей или родственников.

Несчастный случай со сбитой собакой может предвещать серьезную аварию.

Стоящая и покачивающаяся на лапах собака предвещает успешное и дальнее путешествие, возможно, на море.

Эксперты считают, что большинство таких примет — просто суеверия, но некоторые наблюдения, например, о сбитой собаке, могут быть значимыми.

Также существуют погодные приметы:

Собака, спящая больше обычного и едва питающаяся, может предвещать ненастье, такое как наводнение или сильные дожди.

Прыгающий в снег питомец предвещает холодную погоду.

Свернувшаяся в клубок собака во время сна указывает на приближение холодов.

Растянувшаяся во сне собака предвещает тёплые и солнечные дни.

Жующая траву на даче собака может предсказывать дождливую погоду.

Прижимающаяся без видимой причины к хозяину собака может предупреждать о плохой погоде.

Собачий вой, ассоциируемый с воем волков, также имеет свои приметы:

Вой собаки с поднятой головой может предвещать пожар.

Ночные воющие псы в селе могут предсказывать пожар в поселке.

Направление морды собаки во время воя может указать на направление надвигающегося ненастья.

Собаки, благодаря своему острому нюху, могут предупреждать людей о возможных опасностях, таких как пожары.

Приметы, связанные с появлением собаки:

Ухоженная собака, ищущая новый дом, может предвещать финансовые приходы.

Белая отметина на собаке считается знаком удачи, в то время как больное животное может предсказывать неудачи и болезни для его хозяев.

Наблюдение за поведением собак может помочь предсказать грядущие события и психологически подготовиться к будущему.