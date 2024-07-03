Искусство кошачьего дрессировщика: кошки теперь гуляют как собаки — вот так

Кошки — существа, предпочитающие свободу, иногда они воспринимают переноску как потенциальную угрозу. Попытки надеть ошейник и выгуливать на поводке часто заканчиваются царапинами и укусами. Питомцы не всегда понимают, что хозяева просто заботятся о их безопасности.
Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0
Как научить кошку гулять на поводке:
Приобретите подходящий по размеру нагрудник и поводок для кошки в зоомагазине.
Начинайте приучать кошку к ношению нагрудника дома. Не стягивайте его слишком плотно — между ремнём и телом кошки должен проходить палец.
Когда кошка привыкнет к нагруднику, начните пристёгивать поводок. Поощряйте её послушание лакомствами.
Не используйте рулеточный поводок сразу. Пристегните обычный поводок и оставьте его на некоторое время, чтобы кошка привыкла к новому аксессуару.
После того, как кошка будет комфортно чувствовать себя в нагруднике и с поводком, попробуйте выйти на улицу.
Научите кошку идти за вами на поводке. Этот процесс потребует времени и терпения, так как первой реакцией кошки может быть попытка скрыться.
Не наказывайте кошку за непослушание и не тяните за поводок. Используйте вместо этого лакомства и игры, чтобы поощрять хорошее поведение.
Учитывайте, что прогулки могут быть стрессовыми для кошек, особенно вначале. Поэтому начинайте с коротких прогулок и увеличивайте время пребывания на улице по мере того, как ваш питомец адаптируется.