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Тайные предупреждения снов: почему сны о кошках несут скрытые опасности

К чему снятся кошки: такой сон сулит неприятности — но не всегда

1:27
Зоосфера » Кошки

Учёные утверждают, что сновидения, которые люди видят во время ночного отдыха, являются продуктами активности подсознания.

К чему снятся кошки: такой сон сулит неприятности — но не всегда
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Вопреки этому мнению, многие люди продолжают верить в тайные значения снов и ищут ответы в многочисленных сонниках.

Давайте разберёмся, что может означать сон, в котором вы видите кошку.

К чему снится кошка?

Согласно толкованиям сновидений, если вам снится кошка, это может предвещать неприятности.

Для более детального толкования стоит учитывать характер и поведение кошки во сне.

Наиболее распространённые толкования снов о кошках включают:

  • обман со стороны окружающих;
  • лицемерие и распространение сплетен;
  • конфликты и разногласия на работе;
  • измену близкого человека;
  • появление корыстных людей в вашей жизни.

Но не всё так плохо.

Хотя большинство сонников относят сны о кошках к негативным явлениям — например, сонник Ванги указывает на беду в таком случае.

Тем не менее, сны о кошках можно рассматривать не как предсказание беды, а как предупреждение.

Если кошка приснилась мужчине-бизнесмену, это может быть сигналом о необходимости быть более бдительным, чтобы не упустить выгодную сделку. А если молодой человек видит такой сон, это может предупреждать о возможных изменениях в характере его избранницы после свадьбы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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