Секретный рецепт: как сэкономить на кормах для собак и кошек без вреда для здоровья

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Можно ли кошку и собаку кормить одним и тем же кормом

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мирное сосуществование собак и кошек под одной крышей становится всё более распространённым явлением, несмотря на то, что это ещё не стало нормой.

Фото: openverse.org by mmechtley, CC BY-SA 2.0

Однако вопрос о возможности кормить питомцев одним кормом остается открытым.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать, что собаки и кошки — разные по своим потребностям в питательных веществах и своим противопоказаниям.

Кошкам, например, необходим животный белок и жир, особенно таурин и арахидоновая кислота.

Собаки же могут усваивать углеводы и не требуют столь высоких долей белка, как кошки.

Если речь идет о здоровых и не привередливых питомцах, то временно можно кормить их одним кормом в течение 2-3 дней, например, если закончился привычный корм и нет возможности его купить.

Однако постоянное переведение питомцев на общий рацион может привести к серьёзным последствиям, таким как пищевые расстройства и другие неприятности.