Секретный рецепт: как сэкономить на кормах для собак и кошек без вреда для здоровья

Мирное сосуществование собак и кошек под одной крышей становится всё более распространённым явлением, несмотря на то, что это ещё не стало нормой.
Однако вопрос о возможности кормить питомцев одним кормом остается открытым.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать, что собаки и кошки — разные по своим потребностям в питательных веществах и своим противопоказаниям.
Кошкам, например, необходим животный белок и жир, особенно таурин и арахидоновая кислота.
Собаки же могут усваивать углеводы и не требуют столь высоких долей белка, как кошки.
Если речь идет о здоровых и не привередливых питомцах, то временно можно кормить их одним кормом в течение 2-3 дней, например, если закончился привычный корм и нет возможности его купить.
Однако постоянное переведение питомцев на общий рацион может привести к серьёзным последствиям, таким как пищевые расстройства и другие неприятности.
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