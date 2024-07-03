Неожиданная угроза: как обычные растения могут угрожать вашим питомцам

Можно ли котам есть комнатные растения

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние животные подобны маленьким детям и требуют соответствующего ухода и внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center, CC0

Некоторые обычные комнатные растения могут представлять серьёзную опасность для кошек. Среди них герань, фиалки, лилии, орхидеи, кактусы и другие виды. Употребление листьев, цветков и стеблей этих растений может вызвать тяжелое отравление, аллергические реакции, образование язв в ротовой полости, воспаление глаз, конъюнктивит и даже потерю зрения.

Даже с виду безопасные растения могут быть опасными для домашних питомцев, если их обрабатывать пестицидами и химическими веществами. Особенно непредсказуемыми могут быть цветы, купленные в магазине, так как неизвестно, какие процедуры они прошли до продажи.

Однако это не значит, что вам нужно отказываться от зелёных друзей. Для того чтобы защитить кошек от доступа к опасным растениям, стоит размещать горшки и кашпо в местах, недоступных для животных.