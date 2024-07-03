Откровение экспертов: секретные причины, по которым кошки игнорируют мягкие кровати

Многие кошки предпочитают игнорировать лежанки и спать на полу.
Что же заставляет их выбирать напольное покрытие?
Возможно, это просто удобно для них. Но также возможно, что питомец предпочитает такое место для отдыха после какого-то неприятного события.
Напольная поверхность холодная, особенно в жаркое время года, и кошки могут предпочитать спать на прохладном полу. Если кошка не использует лежанку, возможно, она просто ещё не привыкла к ней.
Это не проблема, просто нужно дать питомцу время освоить новое место для сна. Иногда изменение предпочтений может быть связано с небольшим инцидентом в прошлом, например, случайным столкновением со спящим хозяином.
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