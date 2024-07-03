Откровение экспертов: секретные причины, по которым кошки игнорируют мягкие кровати

Почему кошке нравится спать на полу: 3 возможные причины

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки предпочитают игнорировать лежанки и спать на полу.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Что же заставляет их выбирать напольное покрытие?

Возможно, это просто удобно для них. Но также возможно, что питомец предпочитает такое место для отдыха после какого-то неприятного события.

Напольная поверхность холодная, особенно в жаркое время года, и кошки могут предпочитать спать на прохладном полу. Если кошка не использует лежанку, возможно, она просто ещё не привыкла к ней.

Это не проблема, просто нужно дать питомцу время освоить новое место для сна. Иногда изменение предпочтений может быть связано с небольшим инцидентом в прошлом, например, случайным столкновением со спящим хозяином.