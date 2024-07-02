Вкусные, но опасные: 4 причины, почему кошке нельзя давать конфеты и печенье

Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем чаще кошка мяукает и трётся возле вас во время еды, тем больше хочется угостить её лакомым кусочком со своего стола. Особенно, если это любимое лакомство хозяина — конфета или печенье. Однако стоит ли потакать просьбам питомца и позволять ему есть сладкое? Ответ однозначен — категорически нет!

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Почему кошкам нельзя давать сладости?

Несмотря на то, что кошки весьма изобретательны в поиске и выпрашивании человеческой еды, их организм совершенно не приспособлен к перевариванию сахара и других компонентов сладких продуктов. Более того, это крайне вредно для здоровья питомца:

1. Сахар и другие подсластители плохо усваиваются кошачьим желудком, что может вызвать расстройство пищеварения, диарею, рвоту.

2. Избыток сахара повышает риск развития ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердца и других серьёзных болезней.

3. Многие сладости, особенно шоколад, содержат компоненты, токсичные для кошек, такие как теобромин. Они могут вызвать отравление, судороги и даже смерть животного.

4. Сладкие продукты, содержащие ксилит (искусственный подсластитель), опасны для кошек и собак, так как могут привести к резкому снижению уровня сахара в крови, вызвать потерю координации и даже печёночную недостаточность.

Здоровое меню для кошки

Чем же можно побаловать любимицу? Отличным выбором для кошачьего лакомства станут:

кусочки варёной нежирной говядины, курицы или рыбы;

сливочный или творожный сыр в небольших количествах;

кусочки отварного куриного яйца;

специальные кошачьи лакомства, обогащённые витаминами.

Помните, что кошки — плотоядные животные, и их рацион должен в первую очередь состоять из качественного мясного питания. Сладости и другие человеческие продукты лучше исключить, заботясь о здоровье и долголетии вашего питомца.