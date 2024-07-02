Вкусные, но опасные: 4 причины, почему кошке нельзя давать конфеты и печенье

Чем чаще кошка мяукает и трётся возле вас во время еды, тем больше хочется угостить её лакомым кусочком со своего стола. Особенно, если это любимое лакомство хозяина — конфета или печенье. Однако стоит ли потакать просьбам питомца и позволять ему есть сладкое? Ответ однозначен — категорически нет!
Несмотря на то, что кошки весьма изобретательны в поиске и выпрашивании человеческой еды, их организм совершенно не приспособлен к перевариванию сахара и других компонентов сладких продуктов. Более того, это крайне вредно для здоровья питомца:
1. Сахар и другие подсластители плохо усваиваются кошачьим желудком, что может вызвать расстройство пищеварения, диарею, рвоту.
2. Избыток сахара повышает риск развития ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердца и других серьёзных болезней.
3. Многие сладости, особенно шоколад, содержат компоненты, токсичные для кошек, такие как теобромин. Они могут вызвать отравление, судороги и даже смерть животного.
4. Сладкие продукты, содержащие ксилит (искусственный подсластитель), опасны для кошек и собак, так как могут привести к резкому снижению уровня сахара в крови, вызвать потерю координации и даже печёночную недостаточность.
Чем же можно побаловать любимицу? Отличным выбором для кошачьего лакомства станут:
Помните, что кошки — плотоядные животные, и их рацион должен в первую очередь состоять из качественного мясного питания. Сладости и другие человеческие продукты лучше исключить, заботясь о здоровье и долголетии вашего питомца.
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