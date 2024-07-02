Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024
Где безопасно оставить автомобиль во время отпуска: экспертные рекомендации
В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов
Эксперт Кузнецова рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей летом
Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
Сергей Маковецкий 40 лет женат на женщине намного старше его
Все пляжи Санкт-Петербурга непригодны для купания
Вкусные, но опасные: 4 причины, почему кошке нельзя давать конфеты и печенье

Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами

2:08
Зоосфера

Чем чаще кошка мяукает и трётся возле вас во время еды, тем больше хочется угостить её лакомым кусочком со своего стола. Особенно, если это любимое лакомство хозяина — конфета или печенье. Однако стоит ли потакать просьбам питомца и позволять ему есть сладкое? Ответ однозначен — категорически нет!

Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Почему кошкам нельзя давать сладости?

Несмотря на то, что кошки весьма изобретательны в поиске и выпрашивании человеческой еды, их организм совершенно не приспособлен к перевариванию сахара и других компонентов сладких продуктов. Более того, это крайне вредно для здоровья питомца:

1. Сахар и другие подсластители плохо усваиваются кошачьим желудком, что может вызвать расстройство пищеварения, диарею, рвоту.

2. Избыток сахара повышает риск развития ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердца и других серьёзных болезней.

3. Многие сладости, особенно шоколад, содержат компоненты, токсичные для кошек, такие как теобромин. Они могут вызвать отравление, судороги и даже смерть животного.

4. Сладкие продукты, содержащие ксилит (искусственный подсластитель), опасны для кошек и собак, так как могут привести к резкому снижению уровня сахара в крови, вызвать потерю координации и даже печёночную недостаточность.

Здоровое меню для кошки

Чем же можно побаловать любимицу? Отличным выбором для кошачьего лакомства станут:

  • кусочки варёной нежирной говядины, курицы или рыбы;
  • сливочный или творожный сыр в небольших количествах;
  • кусочки отварного куриного яйца;
  • специальные кошачьи лакомства, обогащённые витаминами.

Помните, что кошки — плотоядные животные, и их рацион должен в первую очередь состоять из качественного мясного питания. Сладости и другие человеческие продукты лучше исключить, заботясь о здоровье и долголетии вашего питомца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Последние материалы
Как избежать проблем с гель-лаком: советы от эксперта Ворожбит
Как по внешнему виду ботвы предсказать будущий урожай картошки
Ветеринары объяснили, почему коту нельзя подстригать усы
Корица отлично избавляет от головных болей
Концерт Кристины Орбакайте в Израиле вызвал критику зрителей
Свекольный соус: очень вкусная и простая закуска
Влияние кондиционера на расход топлива: что говорят эксперты
Роднина волнуется за российских атлетов в связи с беспорядками в Париже
Кому не стоит красить волосы в блонд: важные советы перед изменением образа
ВТБ запустил оплачиваемые стажировки для молодых специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников