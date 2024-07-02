Почему нельзя подстригать коту усы: проблем не оберётесь

Вибриссы, или усы, у кошек — это не просто элемент их внешности, а важный инструмент осязания и общения.
Они помогают кошкам ориентироваться в окружающем мире, охотиться, идентифицировать предметы и даже понимать настроение своих сородичей.
Обрезание усов может привести к негативным последствиям, поэтому важно знать, что за этим может последовать.
Потеря ориентации
Обрезанные усы значительно осложняют ориентацию кошки в пространстве. Питомец может наталкиваться на предметы, не замечать опасности и чувствовать себя небезопасно.
Проблемы с охотой
Без усов кошкам становится сложнее определять расстояние до добычи и оценивать её движения. Это может приводить к неудачным попыткам охоты и вынужденному голоданию.
Нарушение социальных связей
Усы являются важным средством общения кошек. Их обрезание может негативно сказаться на способности питомца распознавать настроение и намерения своих сородичей, что может приводить к конфликтам и стрессам.
Влияние на здоровье
Из-за стресса у кошки могут возникнуть различные заболевания, связанные с пищеварением, иммунной системой, кожей и т. д.
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