Почему нельзя подстригать коту усы: проблем не оберётесь

Ветеринары объяснили, почему коту нельзя подстригать усы

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вибриссы, или усы, у кошек — это не просто элемент их внешности, а важный инструмент осязания и общения.

Фото: openverse.org by wheany, CC BY 2.0

Они помогают кошкам ориентироваться в окружающем мире, охотиться, идентифицировать предметы и даже понимать настроение своих сородичей.

Обрезание усов может привести к негативным последствиям, поэтому важно знать, что за этим может последовать.

Потеря ориентации

Обрезанные усы значительно осложняют ориентацию кошки в пространстве. Питомец может наталкиваться на предметы, не замечать опасности и чувствовать себя небезопасно.

Проблемы с охотой

Без усов кошкам становится сложнее определять расстояние до добычи и оценивать её движения. Это может приводить к неудачным попыткам охоты и вынужденному голоданию.

Нарушение социальных связей

Усы являются важным средством общения кошек. Их обрезание может негативно сказаться на способности питомца распознавать настроение и намерения своих сородичей, что может приводить к конфликтам и стрессам.

Влияние на здоровье

Из-за стресса у кошки могут возникнуть различные заболевания, связанные с пищеварением, иммунной системой, кожей и т. д.