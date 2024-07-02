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Почему нельзя подстригать коту усы: проблем не оберётесь

Ветеринары объяснили, почему коту нельзя подстригать усы

1:18
Зоосфера » Кошки

Вибриссы, или усы, у кошек — это не просто элемент их внешности, а важный инструмент осязания и общения.

Ветеринары объяснили, почему коту нельзя подстригать усы
Фото: openverse.org by wheany, CC BY 2.0

Они помогают кошкам ориентироваться в окружающем мире, охотиться, идентифицировать предметы и даже понимать настроение своих сородичей.

Обрезание усов может привести к негативным последствиям, поэтому важно знать, что за этим может последовать.

Потеря ориентации

Обрезанные усы значительно осложняют ориентацию кошки в пространстве. Питомец может наталкиваться на предметы, не замечать опасности и чувствовать себя небезопасно.

Проблемы с охотой

Без усов кошкам становится сложнее определять расстояние до добычи и оценивать её движения. Это может приводить к неудачным попыткам охоты и вынужденному голоданию.

Нарушение социальных связей

Усы являются важным средством общения кошек. Их обрезание может негативно сказаться на способности питомца распознавать настроение и намерения своих сородичей, что может приводить к конфликтам и стрессам.

Влияние на здоровье

Из-за стресса у кошки могут возникнуть различные заболевания, связанные с пищеварением, иммунной системой, кожей и т. д.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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