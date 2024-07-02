Как выбрать кличку питомцу: советы экспертов

Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сейчас уже недостаточно назвать кота Васькой, а собаку Шариком или другим простым именем.

Фото: openverse.org by jillmotts, CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты рекомендуют выбирать имена, которые звучат ярко и запоминаются. Так больше шансов, что питомец откликнется и выйдет на зов хозяина, если вдруг потеряется или убежит.

Расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе имени для домашнего питомца.

Как выбрать кличку

Во-первых, не торопитесь называть кота или собаку давно понравившимся именем. Понаблюдайте за питомцем, ведь характер может не соответствовать выбранному имени. Принцип "имя предопределяет судьбу" — это загадка, известная только животным.

Во-вторых, не откладывайте выбор. Постарайтесь определиться в течение 1-2 недель. Чем дольше ждёте, тем сложнее питомцу привыкнуть к новому имени.

В-третьих, забавные имена допустимы, но важно, чтобы они были короткими. Длинные имена труднее запомнить. Оптимальным считается имя из 2-3 слогов. Если выбираете имя для кота или кошки, добавьте свистящие звуки.

В-четвертых, имя должно соответствовать размеру и породе животного.

Популярные клички

Это часто имена известных персонажей.

Например, Луна (подходит для кошек и собак), Майло, Симба и другие.

Если хочется чего-то необычного

Если характер питомца позволяет и вас не пугают трудности, можно выбрать имя из мира растений или еды.

Вспомним кота Твикса, погибшего на вокзале. Для более весёлых случаев подойдут Киви, Чеддер или Чери. Даже Кактус и Бурбон можно попробовать.

Из коротких имён обратите внимание на Джаз, Скотч, Бакс и другие.