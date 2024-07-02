Как выбрать кличку питомцу: советы экспертов

Сейчас уже недостаточно назвать кота Васькой, а собаку Шариком или другим простым именем.
Эксперты рекомендуют выбирать имена, которые звучат ярко и запоминаются. Так больше шансов, что питомец откликнется и выйдет на зов хозяина, если вдруг потеряется или убежит.
Расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе имени для домашнего питомца.
Как выбрать кличку
Во-первых, не торопитесь называть кота или собаку давно понравившимся именем. Понаблюдайте за питомцем, ведь характер может не соответствовать выбранному имени. Принцип "имя предопределяет судьбу" — это загадка, известная только животным.
Во-вторых, не откладывайте выбор. Постарайтесь определиться в течение 1-2 недель. Чем дольше ждёте, тем сложнее питомцу привыкнуть к новому имени.
В-третьих, забавные имена допустимы, но важно, чтобы они были короткими. Длинные имена труднее запомнить. Оптимальным считается имя из 2-3 слогов. Если выбираете имя для кота или кошки, добавьте свистящие звуки.
В-четвертых, имя должно соответствовать размеру и породе животного.
Популярные клички
Это часто имена известных персонажей.
Например, Луна (подходит для кошек и собак), Майло, Симба и другие.
Если хочется чего-то необычного
Если характер питомца позволяет и вас не пугают трудности, можно выбрать имя из мира растений или еды.
Вспомним кота Твикса, погибшего на вокзале. Для более весёлых случаев подойдут Киви, Чеддер или Чери. Даже Кактус и Бурбон можно попробовать.
Из коротких имён обратите внимание на Джаз, Скотч, Бакс и другие.
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