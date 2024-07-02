Спит на груди хозяина: чем обусловлено такое поведение

Стало известно, почему кошка спит на груди хозяина

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Есть мнение, что кошки неравнодушны к выбору места для сна. Они могут выбирать его, полагаясь на интуицию или иные факторы.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Однако не стоит прогонять кошку, если она устраивается в неудобном для вас месте. Лучше аккуратно переместить её туда, куда вы считаете нужным.

Попробуем понять, почему кошки любят спать на груди хозяина.

Когда животное устраивается на человеке, это не случайно.

Молодые кошки могут искать защиты и безопасности, если им скучно или они напуганы. Тепло человеческого тела может напоминать им о матери.

Взрослые кошки руководствуются инстинктами и привычкой обходить территорию. Хозяина они считают своей собственностью и помечают его, используя свои кошачьи методы.

Ещё одна причина — стремление поддерживать контакт с хозяином. Домашние питомцы нуждаются в заботе и ласке человека.

Нельзя забывать, что для кошек это один из способов выражения любви и признательности к хозяину.

Для владельца такой контакт тоже важен. Давно доказано, что домашние животные благоприятно влияют на здоровье людей, помогают снять стресс и нормализовать давление.