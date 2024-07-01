Кошка повернулась хвостом к лицу хозяина: это хороший или плохой признак

Некоторые люди замечают, что их кошки иногда поворачиваются к ним хвостом.
Хозяин может воспринять такой поступок питомца негативно.
Возможно, человек подумает, что четвероногий друг хочет его унизить.
Однако этот "жест" кошки, который может показаться обидным, на самом деле свидетельствует о любви и доверии питомца к своему владельцу.
Что означает, когда кошка поворачивается к человеку хвостом? Сразу нужно отметить, что у кошек есть свой специфический и, возможно, несколько странный способ приветствия: они обнюхивают друг друга под хвостом.
Кошки не знают, что люди так не делают, поэтому хозяину не стоит удивляться, если питомец повернулся к его лицу задней частью тела.
Так животное предлагает человеку "поздороваться".
Питомец вряд ли будет вести себя так с тем, кому не доверяет.
Поэтому, если кошка поворачивается к вам хвостом, это значит, что она вас любит и доверяет вам. Это желание укрепить связь с вами, подтверждая, что вы хороший хозяин.
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