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Кошка повернулась хвостом к лицу хозяина: это хороший или плохой признак

Стало известно, почему кошка поворачивается хвостом к лицу хозяина

1:06
Зоосфера » Кошки

Некоторые люди замечают, что их кошки иногда поворачиваются к ним хвостом.

Стало известно, почему кошка поворачивается хвостом к лицу хозяина
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Хозяин может воспринять такой поступок питомца негативно.

Возможно, человек подумает, что четвероногий друг хочет его унизить.

Однако этот "жест" кошки, который может показаться обидным, на самом деле свидетельствует о любви и доверии питомца к своему владельцу.

Что означает, когда кошка поворачивается к человеку хвостом? Сразу нужно отметить, что у кошек есть свой специфический и, возможно, несколько странный способ приветствия: они обнюхивают друг друга под хвостом.

Кошки не знают, что люди так не делают, поэтому хозяину не стоит удивляться, если питомец повернулся к его лицу задней частью тела.

Так животное предлагает человеку "поздороваться".

Питомец вряд ли будет вести себя так с тем, кому не доверяет.

Поэтому, если кошка поворачивается к вам хвостом, это значит, что она вас любит и доверяет вам. Это желание укрепить связь с вами, подтверждая, что вы хороший хозяин.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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