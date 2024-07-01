Почему кошка прячет нос во время сна: о чём это говорит

Эксперты ответили, почему кошка прячет нос во время сна

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — создания, которые любят тепло и быстро реагируют на изменения погоды. Считается, что если питомец прячет нос, то это предвещает похолодание.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0

Эта примета широко известна, но не всегда срабатывает. Иногда кошки прячут нос даже летом, но это не означает, что после жары внезапно наступят холода.

Попробуем выяснить, всегда ли кошки прячут нос перед наступлением холодов.

Почему кошка прячет нос

Существует мнение, что кошки таким образом реагируют на неприятный запах. Возможно, пряча нос в хвост или под лапу, они пытаются справиться с дискомфортом.

Кроме того, кошки могут таким образом сообщать хозяину о том, что им некомфортно в доме. Иногда они прячутся в шкафы или под батареи.

В таких случаях, вместо подготовки к похолоданию, хозяевам следует обратить внимание на температуру в доме и возможные сквозняки.

Возможно, место, где спит питомец, недостаточно комфортно.

Итак, устранив причину дискомфорта, можно надеяться, что кошки "отменят" предсказанное народными приметами похолодание.