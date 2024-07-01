Почему у собаки меняется поведение во время прогулки: ответ кинологов

Кинологи ответили, почему у собаки во время прогулки меняется настроение

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Довольно часто владельцы собак жалуются на то, что поведение их питомцев во время прогулок становится непредсказуемым. Нередко можно услышать замечания, что собака ведёт себя так, словно это уже не то животное, которое они знали. Эксперты утверждают, что поведение собаки зависит от двух ключевых факторов.

Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

Рассмотрим, к чему должен быть готов каждый собаковод во время выгула своего питомца.

Один из факторов — возраст собаки. Чаще всего молодые животные начинают вести себя непредсказуемо на улице. Всё вокруг кажется им новым и захватывающим, и они часто реагируют на окружение не так, как дома, где все привычно и спокойно. Это может привести к игнорированию команд и общему непослушанию.

Другой фактор — опыт животного. Взрослые собаки также могут повести себя странно, особенно если их хозяин не следует регулярному графику выгула. В таких случаях питомец, получивший редкую возможность побегать, может не подчиняться командам и вести себя непредсказуемо.

Таким образом, поведение собаки на улице определяется её возрастом и уровнем опыта, и важно, чтобы собаковод был готов к любым возможным ситуациям во время прогулок.