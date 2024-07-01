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Почему не стоит поить кошек водопроводной водой: ответ ветеринаров

Ветеринары рассказали, почему нельзя поить кошек водопроводной водой

0:59
Зоосфера » Кошки

Эксперты не рекомендуют употреблять водопроводную воду в сыром виде, за редким исключением.

Ветеринары рассказали, почему нельзя поить кошек водопроводной водой
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

В многоквартирных домах часто используется вода не самого высокого качества, с применением хлора на станциях очистки. Можно ли давать домашним животным такую воду?

Хотя животные часто пьют воду из луж, озёр и рек, водопроводная вода не столь безопасна, как может показаться.

Специалисты предупреждают, что использование такой воды может способствовать развитию заболеваний почек, мочевого пузыря и проблем с иммунной и пищеварительной системами у животных.

Кроме того, не меняя долго воду в кошачьих мисках, можно создать условия для размножения множества бактерий, особенно в тепле и грязи.

Владельцам животных следует обеспечить доступ к нескольким источникам воды в доме и предпочтительно использовать фильтрованную или бутилированную воду для напитков своих питомцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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