Почему не стоит поить кошек водопроводной водой: ответ ветеринаров

Эксперты не рекомендуют употреблять водопроводную воду в сыром виде, за редким исключением.
В многоквартирных домах часто используется вода не самого высокого качества, с применением хлора на станциях очистки. Можно ли давать домашним животным такую воду?
Хотя животные часто пьют воду из луж, озёр и рек, водопроводная вода не столь безопасна, как может показаться.
Специалисты предупреждают, что использование такой воды может способствовать развитию заболеваний почек, мочевого пузыря и проблем с иммунной и пищеварительной системами у животных.
Кроме того, не меняя долго воду в кошачьих мисках, можно создать условия для размножения множества бактерий, особенно в тепле и грязи.
Владельцам животных следует обеспечить доступ к нескольким источникам воды в доме и предпочтительно использовать фильтрованную или бутилированную воду для напитков своих питомцев.
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