Что делать, если не слушается собака: кинологи дали советы владельцам

Кинологи рассказали, почему собака не слушается

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В случае, если собака не подчиняется командам, наказание или ругань не принесут ожидаемого результата и будут бесполезными. Вместо этого важно начать с выяснения причин такого поведения, чтобы наладить взаимопонимание с питомцем.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Как сообщает журнал "Добро" со ссылкой на специалиста по собакам, причины непослушания могут быть разными. Например, они могут быть результатом недостаточного внимания со стороны хозяина или здоровотворных проблем у животного.

Также влияет то, каким образом тренируется собака. Необходимо поощрять питомца за выполнение команд, а не только принуждать его к их выполнению, что может вызывать стресс.

В случае непослушания важно выяснить причину и устранить её. Изменение маршрутов прогулок, избегание переполненных мест и собачьих площадок могут помочь.

Если собака не подчиняется и постоянно что-то подбирает с земли, может потребоваться использование намордника.

Также необходимо учитывать возрастные изменения в характере с собаки и следить за её здоровьем. Важно не пропускать регулярные осмотры и поддерживать режим тренировок, учитывая потребности животного.

Для успешного воспитания животного важно стремиться к установлению общего языка с питомцем, проявляя терпение и настойчивость.