Совет для тех, кто планирует завести кота: уберите из квартиры эти 3 вещи – обезопасьте животное

Что нужно сделать перед тем, как завести кота

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Человек, который решил завести кота, должен подготовить свое жилище к приходу нового домашнего животного. Это включает не только покупку необходимых вещей, таких как лоток, средства по уходу за шерстью и корм, но и удаление определённых предметов, которые могут стать опасными для пушистого друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Что же следует исключить из квартиры перед появлением котёнка?

Во-первых, стоит избавиться от некоторых комнатных растений. Кошки известны своей привычкой грызть листья растений, и некоторые растения содержат токсичные вещества, которые могут быть опасны для животных. Особенно важно удалить из дома драцену, спатифиллум и бегонию, так как они могут представлять риск для котёнка. Также необходимо убедиться, что оставшиеся в доме растения безопасны для животного.

Кроме того, следует позаботиться о недоступности электрических шнуров. Котята часто интересуются проводами и могут погрызть их, что может привести к опасным ситуациям. Лучше всего спрятать шнуры в декоративных коробках или иным образом убрать их из доступа питомца.

Нитки и иголки также могут стать опасными игрушками для котёнка. Важно не оставлять клубки ниток без присмотра, чтобы питомец не мог их проглотить. Особенно осторожно нужно обращаться с клубками, в которые могут быть вставлены иглы.

Подготовка жилья к приходу котёнка включает в себя не только уход и заботу, но и предосторожность в отношении потенциально опасных предметов, которые могут находиться в доме.