Почему кошки любят сидеть на высоте: ответ поразит многих

Многие замечают, что их питомцы предпочитают находиться на высоте. Поэтому они часто забираются на книжные полки или исследуют шкафы. Но не все знают, что могло бы вызывать такую необычную привычку у животных.
Почему кошки предпочитают высоту? Это связано с их желанием иметь идеальный обзор. Важно помнить, что кошки — настоящие хищники, всегда готовые к обеспечению своей безопасности.
Даже если у вас никогда не было проблем с потенциальными угрозами, полезно время от времени проверять окрестности на предмет опасности. Эксперты также отмечают, что кошки ценят свою независимость и часто считают себя важными и умными. Поэтому высокое положение подчеркивает их статус и способствует чувству спокойствия.
Если вы заметили, что ваша кошка часто прячется от вас или предпочитает недоступные места, это может быть попыткой избежать назойливого внимания.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.