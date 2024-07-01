Собака не доела еду: что должен делать каждый хозяин

Кинологи рассказали, что делать, когда собака не доедает еду

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если собака не доедает еду из миски, это может насторожить её хозяина. В таких случаях люди часто делают ошибки, которые могут нарушить пищевое поведение питомца.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Не следует пытаться заставить собаку доесть еду или добавлять что-то новое в корм. Это может сделать её капризнее, и хозяину будет сложнее найти подходящий корм.

Еще одна распространённая ошибка — использовать наказания, чтобы заставить собаку есть. Это может сделать её пугливой или агрессивной, а также негативно повлиять на её здоровье.

Что нужно делать хозяину

Когда собака не доедает корм, нужно просто убрать миску. Не стоит заставлять пса заканчивать приём пищи или делать корм более аппетитным. Если питомец останется голодным, он съест всё в следующий раз. Поддерживая такой подход, хозяин сохраняет режим питания, предотвращает проблемы в поведении собаки и сохраняет чистоту в помещении, а еда остаётся хорошим стимулом в дрессировке.