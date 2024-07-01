Зачем обрабатывать домашнюю кошку от паразитов: без исключений делать всем

Весной владельцы домашних животных задумываются о необходимости защиты своих питомцев от паразитов.
Некоторые владельцы кошек игнорируют эту полезную рекомендацию, считая, что если их коты не покидают дома, то у них нет риска заражения паразитами. Однако это заблуждение.
Ветеринары предупреждают, что даже самые домашние коты могут заразиться паразитами. Яйца гельминтов могут попасть в организм животного с пищей, особенно если его кормят сырым мясом, рыбой или субпродуктами.
Кроме того, паразиты могут передаваться через контакт с обувью или верхней одеждой хозяев. Вредители снижают всасываемость питательных веществ из кишечника животного, раздражают слизистые, а также выделяют токсические вещества.
Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется проводить обработку животных от паразитов. Для получения конкретных рекомендаций следует обратиться к ветеринару после осмотра питомца.
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