Главная ошибка в дрессировке: толку не будет

Кинологи назвали главную ошибку в дрессировке

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинологи часто подчеркивают, что для собаковода важно достичь полного взаимопонимания со своим питомцем.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos, CC BY-SA 2.0

Это означает, что действия человека должны быть предсказуемыми и понятными для собаки. Такой подход необходим как в повседневном взаимодействии, так и во время обучения, однако многие допускают определённые ошибки в процессе тренировок.

При дрессировке собаки важно понимать, что использование насилия неэффективно. Пугать, настаивать и стремиться к постоянному доминированию могут привести к непослушанию и агрессивности у питомца, подчёркивает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отмечает, что попытки установить контроль над собакой во время занятий не приведут к желаемым результатам. Это может вызвать у питомца страх и агрессию, сделав его несговорчивым.

Кроме того, важно, чтобы собака понимала, что от неё требуется. В процессе тренировки необходимо соблюдать ясные границы и учитывать уровень физической и умственной нагрузки.

Ключевым моментом является поощрение питомца. Похвала мотивирует собаку повторять желаемые действия снова и снова, способствуя успешному обучению.