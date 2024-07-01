Мстят ли кошки, когда "гадят" в ботинки: теперь понятно, как это воспринимать

Ветеринары рассказали, почему кошки "гадят" в обувь

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обычно считается, что кошки являются самыми чистоплотными домашними животными. Иногда они могут начать проявлять нехарактерное поведение, такое как оставление луж и следов жизнедеятельности в тапках, обуви или на постели.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig, CC BY-SA 3.0

Часто такие отклонения связывают с местью. Однако ветеринары утверждают, что причина может быть иной.

Месть — это сложное чувство, связанное с обидой из-за ощущения несправедливости и понимания того, что поступок может нанести вред другому. Однако кошки не способны так рассуждать. Они не осознают, что их поведение вызывает неудобства хозяевам. Как утверждает ветеринар Людмила Коникова, для них это слишком сложно.

Настоящая причина скорее всего кроется в атмосфере дома.

Если кошка подвергается стрессу или тревоге, это может отразиться на её поведении, включая чистоплотность. Вместо того чтобы кричать на питомца или наказывать его, важно устранить причины стресса и улучшить условия его жизни в квартире.

Например, можно создать дополнительные укрытия для кошки в доме, а также предоставить ей место для игр, включая вертикальные структуры. Важно уделять внимание кошке в тех моментах, когда она этого требует, и уважать её желание находиться в одиночестве.

Также полезно попробовать скрывать от питомца корм и лакомства, чтобы они могли искать их и заниматься поисками, что разнообразит их досуг.