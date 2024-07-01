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Засосёт: почему кошка боится даже выключенного пылесоса

Стало известно, почему кошка боится пылесоса

1:22
Зоосфера » Кошки

Кошачья неохота к пылесосам вполне объяснима — ведь и люди не всегда в восторге от этой техники: она шумная и предназначена для одного из самых неприятных дел — уборки.

Стало известно, почему кошка боится пылесоса
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh, CC BY-SA 4.0

Однако у кошек есть свои особые причины бояться пылесосов, и все они связаны с их инстинктами.

Кошки — одиночные территориальные создания, привыкшие охотиться и сталкиваться с множеством потенциальных врагов. Когда уровень шума на их территории возрастает, им становится сложнее ориентироваться и охотиться, так как они не могут услышать шевеление добычи. Кроме того, для кошек шум ассоциируется с угрозой и нападением со стороны врагов. Поэтому неудивительно, что кошки предпочитают тишину.

Чтобы не пугать вашего питомца до смерти, перед началом уборки пылесосом можно принять несколько мер предосторожности.

Самый простой способ — выгнать кошку из комнаты перед включением пылесоса и закрыть за собой дверь.

Важно помнить: старайтесь не использовать пылесос, когда ваше животное спит. Если вам не удается согласовать время уборки с режимом сна кошки (ведь некоторые питомцы спят большую часть дня), будьте осторожны, разбудив её.

Также не стоит включать пылесос или другие шумные устройства, когда кошка ест или занимается своими делами в лотке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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