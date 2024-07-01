Кинологи развеяли популярный миф о поведении собаки: связан ли характер с размером животного

Кинологи развеяли популярный миф о собаках

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые собаководы ошибочно считают, что характер питомца зависит от его размера. Верят, что маленькие собаки легче в уходе и безопаснее, чем крупные, которые могут быть агрессивными и опасными. Однако это заблуждение, которое, по словам главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева, может привести к неприятным последствиям для владельцев.

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Небольшие породы также могут проявлять неподходящее поведение в виде лаяния на прохожих или других собак. Как отмечают эксперты, забота о собаке требует одинакового внимания и ухода независимо от её размера, будь то чихуахуа или сенбернар.

Хотя порода может влиять на характер животного, ключевую роль играют условия содержания, социализация, воспитание и методы дрессировки, а также качество общественной среды, в которой живет собака.