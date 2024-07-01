Кинологи развеяли популярный миф о поведении собаки: связан ли характер с размером животного

Некоторые собаководы ошибочно считают, что характер питомца зависит от его размера. Верят, что маленькие собаки легче в уходе и безопаснее, чем крупные, которые могут быть агрессивными и опасными. Однако это заблуждение, которое, по словам главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева, может привести к неприятным последствиям для владельцев.
Небольшие породы также могут проявлять неподходящее поведение в виде лаяния на прохожих или других собак. Как отмечают эксперты, забота о собаке требует одинакового внимания и ухода независимо от её размера, будь то чихуахуа или сенбернар.
Хотя порода может влиять на характер животного, ключевую роль играют условия содержания, социализация, воспитание и методы дрессировки, а также качество общественной среды, в которой живет собака.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.