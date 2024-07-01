Как собаки выбирают друзей: как стать лучшим другом для питомца

Кинологи ответили, как собаки выбирают себе друзей

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

По мнению специалистов по поведению собак, в мире этих животных вопросы дружбы решаются в соответствии с их собственными законами. Собаки выбирают себе друзей из числа своих сородичей по своим собственным мотивам и принципам.

Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

С людьми собаки строят отношения на основе укрепления связи: хозяин ухаживает за питомцем, играет с ним, общается. С другими животными собаки выбирают друзей исходя из собственных предпочтений и симпатий.

Кинологи также отмечают, что собаки могут проявлять интерес к разным аспектам. Одни предпочитают активные игры и общение, другим достаточно просто наблюдать за собаками. Важно, чтобы интерес был взаимным; принуждать собаку к дружбе только потому, что этого хочет хозяин, бесполезно.

Особенно важно молодым собакам до полугода активно общаться со своими сородичами, так как именно в этом возрасте формируются их представления о мире и окружающих. Отсутствие такого общения может привести к нежелательным поведенческим особенностям у собаки, таким как назойливость, агрессивность или трусость.