Как собаки выбирают друзей: как стать лучшим другом для питомца

По мнению специалистов по поведению собак, в мире этих животных вопросы дружбы решаются в соответствии с их собственными законами. Собаки выбирают себе друзей из числа своих сородичей по своим собственным мотивам и принципам.
С людьми собаки строят отношения на основе укрепления связи: хозяин ухаживает за питомцем, играет с ним, общается. С другими животными собаки выбирают друзей исходя из собственных предпочтений и симпатий.
Кинологи также отмечают, что собаки могут проявлять интерес к разным аспектам. Одни предпочитают активные игры и общение, другим достаточно просто наблюдать за собаками. Важно, чтобы интерес был взаимным; принуждать собаку к дружбе только потому, что этого хочет хозяин, бесполезно.
Особенно важно молодым собакам до полугода активно общаться со своими сородичами, так как именно в этом возрасте формируются их представления о мире и окружающих. Отсутствие такого общения может привести к нежелательным поведенческим особенностям у собаки, таким как назойливость, агрессивность или трусость.
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