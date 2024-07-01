Серьёзная проблема: почему кошка игнорирует свой лоток

Стало известно, почему кошка игнорирует лоток

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Игнорирование лотка домашним питомцем является неприятным явлением, так как это приводит к увеличению работы по уборке.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, PDM

Однако важно понимать, что животное не будет вести себя так просто из злобы или без причины.

Причины, по которым питомец может начать игнорировать лоток:

Изменение наполнителя: кошки очень консервативны в выборе наполнителя для лотка. Изменение типа наполнителя может вызвать негативную реакцию у животного.

Проблемы со здоровьем: иногда у питомцев могут возникать проблемы с мочеполовой системой, что делает процесс мочеиспускания болезненным или затруднённым. В этом случае важно провести ветеринарный осмотр и анализы.

Чистота лотка: кошки очень чистоплотны, поэтому если лоток не чистится регулярно, питомец может начать его игнорировать.

Чтобы избежать проблем с лотком, следует помнить о предпочтениях животного и поддерживать чистоту его туалета.