Почему кошка спит на хозяйской подушке: россиянам дали ответ на этот вопрос

Многие владельцы кошек жалуются на привычку своих питомцев спать на их подушке.
Чтобы понять, почему кошка так поступает, достаточно представить себя на её месте — сразу станет ясно, что для такого поведения у животного есть несколько причин.
Тепло и комфорт
Одной из основных причин, по которой кошка может выбирать для сна подушку хозяина, является её удобство и комфорт.
Как и люди, кошки предпочитают спать в тёплой и уютной обстановке, а подушка обеспечивает именно такие условия. Она мягкая, тёплая и удобная, что делает её идеальным местом для сна.
Запах хозяина
Кошки обладают отличным обонянием и могут улавливать запахи, которые люди не замечают.
Запах хозяина на подушке успокаивает кошку и создаёт чувство безопасности. Также питомцы иногда укладываются на вещах владельца, чтобы "пометить" их своим запахом.
Близость к хозяину
Кошки могут устраиваться спать прямо на подушке хозяина из-за чувства любви и привязанности.
Это место находится рядом с лицом хозяина, где кошка может чувствовать его дыхание и сердцебиение, что дарит ей ощущение безопасности и покоя.
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