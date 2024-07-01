Почему кошка спит на хозяйской подушке: россиянам дали ответ на этот вопрос

Эксперты рассказали, почему кошка спит на хозяйской подушке

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек жалуются на привычку своих питомцев спать на их подушке.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Чтобы понять, почему кошка так поступает, достаточно представить себя на её месте — сразу станет ясно, что для такого поведения у животного есть несколько причин.

Тепло и комфорт

Одной из основных причин, по которой кошка может выбирать для сна подушку хозяина, является её удобство и комфорт.

Как и люди, кошки предпочитают спать в тёплой и уютной обстановке, а подушка обеспечивает именно такие условия. Она мягкая, тёплая и удобная, что делает её идеальным местом для сна.

Запах хозяина

Кошки обладают отличным обонянием и могут улавливать запахи, которые люди не замечают.

Запах хозяина на подушке успокаивает кошку и создаёт чувство безопасности. Также питомцы иногда укладываются на вещах владельца, чтобы "пометить" их своим запахом.

Близость к хозяину

Кошки могут устраиваться спать прямо на подушке хозяина из-за чувства любви и привязанности.

Это место находится рядом с лицом хозяина, где кошка может чувствовать его дыхание и сердцебиение, что дарит ей ощущение безопасности и покоя.