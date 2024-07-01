Почему владельцы шотландских вислоухих кошек считают своих питомцев лучшими в мире: всё не просто так

Стало известно, чем привлекательны шотландские вислоухие кошки

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Шотландская вислоухая кошка — одна из самых любимых пород среди любителей кошек.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Этих кошек легко узнать по уникальной форме ушей, загнутых вперед и вниз. Примечательно, что эта особенность является результатом генной мутации, которая не оказывает негативного влияния на здоровье животного.

Какие ещё отличительные черты присущи шотландским вислоухим кошкам?

Небольшие размеры

Шотландские вислоухие обычно имеют средний или малый размер, что делает их идеальными для жизни в городской квартире. У них крепкое, мускулистое телосложение, широкая грудная клетка и короткие лапы, что придает им компактный вид.

Разнообразные окрасы

Шерсть шотландских кошек поражает разнообразием цветов. Однотонные окрасы, такие как голубой, чёрный, белый или кремовый, сочетаются с узорчатыми, включая табби, мраморный или черепаховый.

Добродушный характер

Шотландские вислоухие известны своим спокойным и уравновешенным нравом. Они любят внимание и ласку, но при этом не навязчивы.

Эти кошки легко адаптируются к новому окружению и прекрасно уживаются как с другими питомцами, так и с детьми.