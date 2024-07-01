Вы просто ей надоели: почему кусается кошка

Когда речь заходит о животных, которые могут кусаться, кошки редко приходят на ум: они кажутся нам безопасными и дружелюбными.
Однако даже наши домашние любимцы иногда могут "показать зубы".
Вы ей надоели
Многим кошкам нравится проводить время с хозяевами, но иногда внимание становится для них утомительным. Сначала кошка подает более мирные сигналы.
Если вы их не замечаете, питомец может укусить вас за руку.
Болезненные места
Даже если кошка выглядит здоровой, это не означает, что у неё ничего не болит. Если вы случайно коснулись болезненного места, животное инстинктивно укусит вас. В таком случае стоит выяснить, что вызывает неприятные ощущения у кошки.
Незнакомцы
Даже если ваша кошка обычно дружелюбна, это не значит, что она будет приветливо относиться к вашим гостям, отмечают эксперты.
Некоторые животные не расположены к новым знакомствам.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.