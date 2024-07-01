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Вы просто ей надоели: почему кусается кошка

Эксперты ответили, почему кусается кошка

1:02
Зоосфера » Кошки

Когда речь заходит о животных, которые могут кусаться, кошки редко приходят на ум: они кажутся нам безопасными и дружелюбными.

Эксперты ответили, почему кусается кошка
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Однако даже наши домашние любимцы иногда могут "показать зубы".

Почему домашняя кошка кусается?

Вы ей надоели

Многим кошкам нравится проводить время с хозяевами, но иногда внимание становится для них утомительным. Сначала кошка подает более мирные сигналы.

Если вы их не замечаете, питомец может укусить вас за руку.

Болезненные места

Даже если кошка выглядит здоровой, это не означает, что у неё ничего не болит. Если вы случайно коснулись болезненного места, животное инстинктивно укусит вас. В таком случае стоит выяснить, что вызывает неприятные ощущения у кошки.

Незнакомцы

Даже если ваша кошка обычно дружелюбна, это не значит, что она будет приветливо относиться к вашим гостям, отмечают эксперты.

Некоторые животные не расположены к новым знакомствам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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