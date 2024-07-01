Почему собака тянет поводок: как отучить питомца от такого поведения

Кинологи рассказали, почему собака тянет поводок

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все собаки отличаются послушанием во время прогулки, и не всегда их поведение соответствует ожиданиям хозяев. Чаще всего своенравные питомцы пытаются "выгулять хозяина", а не наоборот.

Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07, CC BY-SA 3.0

Прежде чем приступать к изучению советов по отучению собаки тянуть за поводок, необходимо разобраться в причинах такого поведения.

Почему собака тянет поводок?

Причина в том, что собаке не интересно просто шагать рядом, пока хозяин погружён в свой смартфон.

Пёс заскучает и, заметив что-то интересное, обязательно отреагирует и изменит своё поведение. В таких случаях дёргать поводок неправильно.

Как изменить поведение собаки?

Поняв причину, нужно сделать прогулку интересной для собаки. Владелец должен привлечь внимание питомца к себе, к игрушке или иным способом заинтересовать его, чтобы прогулка проходила по плану хозяина.

Если такая ситуация повторяется, имеет смысл натренировать собаку на желаемую модель поведения.