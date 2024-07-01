Почему собака тянет поводок: как отучить питомца от такого поведения

Не все собаки отличаются послушанием во время прогулки, и не всегда их поведение соответствует ожиданиям хозяев. Чаще всего своенравные питомцы пытаются "выгулять хозяина", а не наоборот.
Прежде чем приступать к изучению советов по отучению собаки тянуть за поводок, необходимо разобраться в причинах такого поведения.
Почему собака тянет поводок?
Причина в том, что собаке не интересно просто шагать рядом, пока хозяин погружён в свой смартфон.
Пёс заскучает и, заметив что-то интересное, обязательно отреагирует и изменит своё поведение. В таких случаях дёргать поводок неправильно.
Как изменить поведение собаки?
Поняв причину, нужно сделать прогулку интересной для собаки. Владелец должен привлечь внимание питомца к себе, к игрушке или иным способом заинтересовать его, чтобы прогулка проходила по плану хозяина.
Если такая ситуация повторяется, имеет смысл натренировать собаку на желаемую модель поведения.
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