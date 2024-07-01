Почему нельзя кормить собаку едой со стола: никто не догадывался

Представьте себе ситуацию: вы сидите за столом и начинаете обедать или ужинать. Вдруг к вам подходит ваша собака. Ваш питомец смотрит на вас с умоляющими глазами. Сразу становится понятно, что он просит поделиться едой.
В такой ситуации трудно отказать четвероногому другу, правда?
Тем не менее, нужно проявить твердость: уступать "попрошайке" нельзя. Почему собаку нельзя кормить едой со стола?
Многие думают: "Ничего страшного не случится, если я один раз дам собаке немного своей еды". Однако даже одного такого случая может быть достаточно для появления неприятных последствий.
Собака, скорее всего, воспримет угощение не просто как приём пищи, но и как "награду" (вспомните, как мы даем питомцу вкусняшки во время дрессировки, "награждая" его за правильно выполненные команды).
Возможно, пёс решит, что его долгое присутствие у стола и умоляющий взгляд — это поведение, которое устраивает хозяина.
Не хотите, чтобы собака "попрошайничала"? Никогда и ни при каких обстоятельствах не давайте ей свою еду во время завтрака, обеда или ужина.
Также помните, что сочетание сухого корма и человеческой пищи может негативно сказаться на работе органов пищеварения вашего четвероногого друга.
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