Почему запрещено мыть кошку человеческим шампунем: доступное объяснение распространённой ошибки

Ветеринары рассказали, почему нельзя мыть кошку шампунем

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, в отличие от собак, не требуют регулярного купания. Они тратят около половины времени бодрствования на уход за собой, вылизывая шерсть и распределяя по ней секрет сальных желез.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Этот секрет защищает кожу кошки, делает её шерсть блестящей и создаёт уникальный запах, который помогает кошке узнавать своих сородичей.

При купании этот секрет смывается с кожи, поэтому частое купание может быть вредным для кошек.

Тем не менее, иногда владельцам кошек всё же приходится купать своих питомцев, и зачастую они делают это неправильно.

Давайте рассмотрим основные ошибки, которые владельцы совершают при купании своих кошек. К счастью, их всего две.

Первая ошибка — использование человеческого шампуня для кошек.

Из-за различий в уровнях pH у людей и животных это приводит к проблемам в 9 случаях из 10: раздражению, зуду и перхоти.

Вторая ошибка — чрезмерная тщательность при мытье питомца.

В результате моющее средство может попасть в уши и глаза кошки, что может вызвать конъюнктивит и отит.