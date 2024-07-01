Почему запрещено мыть кошку человеческим шампунем: доступное объяснение распространённой ошибки

Кошки, в отличие от собак, не требуют регулярного купания. Они тратят около половины времени бодрствования на уход за собой, вылизывая шерсть и распределяя по ней секрет сальных желез.
Этот секрет защищает кожу кошки, делает её шерсть блестящей и создаёт уникальный запах, который помогает кошке узнавать своих сородичей.
При купании этот секрет смывается с кожи, поэтому частое купание может быть вредным для кошек.
Тем не менее, иногда владельцам кошек всё же приходится купать своих питомцев, и зачастую они делают это неправильно.
Давайте рассмотрим основные ошибки, которые владельцы совершают при купании своих кошек. К счастью, их всего две.
Первая ошибка — использование человеческого шампуня для кошек.
Из-за различий в уровнях pH у людей и животных это приводит к проблемам в 9 случаях из 10: раздражению, зуду и перхоти.
Вторая ошибка — чрезмерная тщательность при мытье питомца.
В результате моющее средство может попасть в уши и глаза кошки, что может вызвать конъюнктивит и отит.
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