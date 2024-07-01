Как понравиться кошке: основные способы наладить отношения с питомцем

Эксперты рассказали, как понравиться кошке

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки славятся своим капризным характером и специфическим поведением. Иногда установить с ними контакт бывает непросто.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Однако, соблюдая определённые правила, можно завоевать доверие животного.

Не мешать

Не стоит отвлекать питомца, когда он ест, спит или играет.

В таких случаях кошка может раздражаться и воспринимать даже дружелюбные действия как угрозу.

Иногда кажется, что кошки всегда выбирают того человека в комнате, который не проявляет к ним особого внимания. И это действительно так. Попытки взять кошку на руки могут привести к противоположному эффекту. Нужно дать ей время привыкнуть и подойти самой.

Не пугать

Не шумите и не кричите в присутствии кошки. Это лишь усилит её тревогу.

Не вредить

Даже случайно можно нанести вред, если не знать некоторых правил.

Например, не стоит трогать кошачьи усы, так как они помогают животному ориентироваться в пространстве. Также не дёргайте кошку за хвост.

Если в доме есть маленькие дети, им тоже следует объяснить эти простые правила.