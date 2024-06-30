Какой уровень интеллекта у собак: учёные дали ответ

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Учёные ответили, какой уровень интеллекта у собак

1:25
Зоосфера » Собаки

Иногда мы настолько привыкаем к нашему ведущему положению в отношениях с собаками, что забываем об их умственном потенциале.

Учёные ответили, какой уровень интеллекта у собак
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC0

На самом деле наши домашние любимцы обладают удивительным уровнем интеллекта.

Что же интересного можно узнать о собачьем интеллекте?

Они отлично понимают нас. Благодаря активному развитию мозга собаки прекрасно сочетают наши слова с конкретными ситуациями. В среднем каждый домашний пес знает не менее 160 слов, а в некоторых случаях этот показатель значительно выше, утверждают эксперты.

Собаки читают наше настроение. Вы наверняка замечали, как ваш питомец пытается поднять вам настроение, когда вы грустны, или же как он может прятаться, когда вы находитесь в плохом настроении. Это потому, что собаки буквально "читают" наше эмоциональное состояние по мимике и интонации.

Интересно, что даже не каждый человек способен на такую чуткость.

У животных также могут быть депрессивные состояния. Мы часто думаем, что депрессия — прерогатива только человека, но это не так. Благодаря своему интеллектуальному развитию собаки способны анализировать окружающие события.

Если что-то воспринимается животным как негативное, оно может испытывать депрессию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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