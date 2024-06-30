Ваш пес боится воды? Эти советы изменят всё

Как приучить собаку к воде: пошаговое руководство

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш пес боится воды, действовать нужно постепенно. Чаще возите его к водоемам, играйте и кормите поблизости, чтобы он привык к воде. Выбирайте спокойные места, такие как берег реки или озера, избегая бурного океана.

Фото: flickr.com by Arturo Nikolai, CC BY-SA 2.0

Купайтесь сами и играйте на мелководье, показывая собаке, что вода безопасна и приятна. Хвалите пса, если он пытается зайти в воду, даже на небольшое расстояние.

Можно бросить его игрушку в воду на расстоянии полуметра от берега, чтобы он зашел и забрал ее. Если это расстояние слишком велико, уменьшите его до 30 сантиметров. Постепенное привыкание поможет преодолеть страх перед водой.