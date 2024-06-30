Ваш пес боится воды? Эти советы изменят всё

Если ваш пес боится воды, действовать нужно постепенно. Чаще возите его к водоемам, играйте и кормите поблизости, чтобы он привык к воде. Выбирайте спокойные места, такие как берег реки или озера, избегая бурного океана.
Купайтесь сами и играйте на мелководье, показывая собаке, что вода безопасна и приятна. Хвалите пса, если он пытается зайти в воду, даже на небольшое расстояние.
Можно бросить его игрушку в воду на расстоянии полуметра от берега, чтобы он зашел и забрал ее. Если это расстояние слишком велико, уменьшите его до 30 сантиметров. Постепенное привыкание поможет преодолеть страх перед водой.
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