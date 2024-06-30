Стало известно, почему ваш котенок ведет себя так странно

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Различия между котами и кошками: что нужно знать

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — удивительные создания, которые привлекают людей своей грацией и загадочным характером. В этой статье рассматриваются различия между котами и кошками, выходящие за пределы половых признаков.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Например, кошки обычно используют правую лапу для копания, а коты — левую. Также самцы часто более флегматичны, что делает их хорошим выбором для семей с детьми.

Если вам нужен питомец для борьбы с грызунами, кошка будет более эффективной охотницей, так как ее мотивируют не только голод, но и материнский инстинкт. Эти различия помогают лучше понимать и выбирать питомцев в зависимости от их предназначения и характера.