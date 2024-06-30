Что удивляет кошек в поведении людей: три неожиданных факта

Многие считают кошек равнодушными и безэмоциональными, но это не так. Кошки способны удивляться и даже растеряться из-за некоторых человеческих поступков.
Например, их поражает, что люди принимают ванны и не боятся воды, которую сами мурлыки считают опасной. Часто они начинают беспокоиться, если хозяин слишком долго находится в ванной. Кошек также удивляют изменения внешности людей.
Макияж, маски или кардинальные изменения во внешнем виде могут испугать их, так как они привыкли к постоянству в облике хозяев. Наконец, кошки недоумевают, когда человек оказывается в необычных для него местах, таких как шкаф или подоконник, ведь они уверены, что людям там не место.
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