Что удивляет кошек в поведении людей: три неожиданных факта

Ваши повседневные привычки шокируют вашу кошку

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают кошек равнодушными и безэмоциональными, но это не так. Кошки способны удивляться и даже растеряться из-за некоторых человеческих поступков.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Например, их поражает, что люди принимают ванны и не боятся воды, которую сами мурлыки считают опасной. Часто они начинают беспокоиться, если хозяин слишком долго находится в ванной. Кошек также удивляют изменения внешности людей.

Макияж, маски или кардинальные изменения во внешнем виде могут испугать их, так как они привыкли к постоянству в облике хозяев. Наконец, кошки недоумевают, когда человек оказывается в необычных для него местах, таких как шкаф или подоконник, ведь они уверены, что людям там не место.