Собаки считаются лучшими друзьями человека по нескольким причинам. Они проявляют безусловную любовь, оставаясь преданными своим хозяевам независимо от обстоятельств.
Верность собак проявляется в готовности защищать и поддерживать своего хозяина, иногда даже ценой своей жизни, как знаменитый Хатико. Высокий интеллект и обучаемость делают их идеальными спутниками, способными понимать и следовать командам.
Собаки также обладают способностью улавливать человеческие эмоции и точно имитировать мимику, что способствует сильной эмоциональной связи. Наконец, собаки обеспечивают физическую защиту, делая владельцев уверенными и спокойными в их присутствии.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.