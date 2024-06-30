Ваши питомцы умирают медленной смертью из-за ваших привычек

Пассивное курение наносит вред не только людям, но и их питомцам, особенно собакам. Животные, находящиеся рядом с курильщиками, подвергаются воздействию токсичных веществ, содержащихся как в табачном дыме, так и в парах вейпов.
Жидкости для вейпов содержат пропиленгликоль, который при разложении выделяет опасные токсины, такие как формальдегид и акролеин. Эти вещества могут вызывать у животных дыхательные заболевания, аллергии, кашель и тяжелое дыхание.
Вдыхание вторичных паров, независимо от их температуры, также вредно. Кроме того, ароматизаторы в жидкостях для курения негативно влияют на обоняние собак. Если животное случайно проглотит устройство для курения, это может привести к смертельному отравлению.
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