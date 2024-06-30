Вашей кошке грозит опасность: почему домашние питомцы нуждаются в прививках

Владельцы домашних кошек часто считают, что их питомцы не нуждаются в вакцинации, если не выходят на улицу.
Однако эксперты настаивают на обратном. Даже если кошка всегда остается дома, она может подвергнуться риску, поскольку возбудители опасных заболеваний могут быть занесены в дом на обуви или одежде владельца.
Вакцинация защищает кошку от болезней, способствует ее здоровью и долголетию, и экономить на этом не стоит. Обязательные прививки — это необходимая мера для сохранения здоровья и безопасности как питомца, так и его владельцев.
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