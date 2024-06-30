Вашей кошке грозит опасность: почему домашние питомцы нуждаются в прививках

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Почему нужно прививать кошку, даже если она не выходит на улицу

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Зоосфера

Владельцы домашних кошек часто считают, что их питомцы не нуждаются в вакцинации, если не выходят на улицу.

Почему нужно прививать кошку, даже если она не выходит на улицу
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Однако эксперты настаивают на обратном. Даже если кошка всегда остается дома, она может подвергнуться риску, поскольку возбудители опасных заболеваний могут быть занесены в дом на обуви или одежде владельца.

Вакцинация защищает кошку от болезней, способствует ее здоровью и долголетию, и экономить на этом не стоит. Обязательные прививки — это необходимая мера для сохранения здоровья и безопасности как питомца, так и его владельцев.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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