Ваша дверь — магнит для кошек: что это значит для вас

Люди часто удивляются, когда на их пороге появляется чужая кошка. Такое поведение объясняется несколькими причинами. Кошка может быть потерявшимся домашним питомцем или бродячим животным, ищущим укрытие в плохую погоду или из-за голода.
Беременные кошки ищут спокойное место для родов. Народные приметы тоже дают объяснения этому явлению. Считается, что если прибился бродячий кот, это приносит удачу и символизирует доверие к обитателям дома.
Маленький котенок у порога — хороший знак для пар, планирующих завести ребенка. Цвет шерсти кошки также имеет значение: серые коты приносят удачу, белые лечат, черные защищают от порчи, а рыжие дарят везение.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.