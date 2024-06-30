Вашу собаку кусает клещ? Эти ошибки могут стоить ей жизни

Как защитить собаку от клещей: советы и распространённые ошибки

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клещи одинаково опасны для людей и собак, но обнаружить их на теле собаки сложнее. Внимательные владельцы осматривают своих питомцев после каждого выгула, особенно с ранней весны до первых морозов.

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Для защиты от клещей рекомендуется использовать обработку, прививки и защитные средства. Однако важно избегать ошибок при обнаружении клеща. Начинать осмотр следует с головы, тщательно прощупывая складки кожи и прочесывая шерсть. Сняв клеща, необходимо следить за состоянием собаки: слабость, вялость, потеря аппетита, расстройство желудка и одышка требуют немедленного визита к ветеринару.

Клеща нельзя снимать голыми руками или сдавливать, его следует выкручивать с помощью петли из нитки или специального прибора. Не оставляйте голову клеща в ране, не используйте масло или раздражающие вещества, и не ждите, что клещ сам отвалится. Чем дольше клещ находится на теле, тем больше вреда он может нанести питомцу.