Не смейтесь: ваша собака гоняется за хвостом, и вот почему это опасно

Почему собака гоняется за хвостом: причины и риски

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди смеются, видя собаку, гоняющуюся за своим хвостом, считая это забавным и милым. Однако такое поведение может быть опасным признаком.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Погоня за хвостом может свидетельствовать не только о скуке или выплеске энергии, но и о физическом дискомфорте питомца. Возможные причины включают прицепившиеся колючки, кожные заболевания, воспаления желез или наличие паразитов.

В таких случаях животное может испытывать зуд, жжение или боль. Если вы заметили, что собака часто гоняется за хвостом, обязательно осмотрите её и при необходимости обратитесь к ветеринару для исключения серьезных проблем со здоровьем.