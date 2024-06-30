Не смейтесь: ваша собака гоняется за хвостом, и вот почему это опасно

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Почему собака гоняется за хвостом: причины и риски

0:45
Зоосфера

Многие люди смеются, видя собаку, гоняющуюся за своим хвостом, считая это забавным и милым. Однако такое поведение может быть опасным признаком.

Почему собака гоняется за хвостом: причины и риски
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Погоня за хвостом может свидетельствовать не только о скуке или выплеске энергии, но и о физическом дискомфорте питомца. Возможные причины включают прицепившиеся колючки, кожные заболевания, воспаления желез или наличие паразитов.

В таких случаях животное может испытывать зуд, жжение или боль. Если вы заметили, что собака часто гоняется за хвостом, обязательно осмотрите её и при необходимости обратитесь к ветеринару для исключения серьезных проблем со здоровьем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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