Не смейтесь: ваша собака гоняется за хвостом, и вот почему это опасно

Многие люди смеются, видя собаку, гоняющуюся за своим хвостом, считая это забавным и милым. Однако такое поведение может быть опасным признаком.
Погоня за хвостом может свидетельствовать не только о скуке или выплеске энергии, но и о физическом дискомфорте питомца. Возможные причины включают прицепившиеся колючки, кожные заболевания, воспаления желез или наличие паразитов.
В таких случаях животное может испытывать зуд, жжение или боль. Если вы заметили, что собака часто гоняется за хвостом, обязательно осмотрите её и при необходимости обратитесь к ветеринару для исключения серьезных проблем со здоровьем.
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