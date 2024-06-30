Не поверите, почему кошка всегда заходит в ванную за вами

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы пытаются сопровождать их в ванную комнату или туалет. Это поведение имеет несколько причин.
Во-первых, кошка может не хотеть оставаться одна и стремится быть рядом с хозяином. Чтобы решить эту проблему, нужно чаще играть и взаимодействовать с питомцем. Во-вторых, летом кошке может быть жарко, и она ищет прохладу в ванной или туалете.
В-третьих, кошка может хотеть пить и предпочитать проточную воду, считая ее более вкусной. Установка поилки-фонтанчика может помочь в этом случае. Понимание этих причин поможет владельцам правильно реагировать на поведение своих питомцев.
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