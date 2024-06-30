Разгадан секрет кошек: почему они спят у вашей головы?

Почему кошки любят спать у головы и ног своих хозяев

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают спать либо у головы, либо у ног. Это поведение связано с несколькими факторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Во-первых, кошки чувствуют себя в безопасности, спя рядом с хозяином, поскольку его голова источает тепло и приятный для кошки запах, создавая ощущение защищенности. Запах феромонов, выделяемых человеком, усиливает чувство связи.

Во-вторых, тепло головы и ног привлекает кошек, особенно в холодные ночи. Привычка и удобство также играют роль: кошки, привыкшие с детства спать у головы или ног, продолжают это делать. Кроме того, это помогает кошке чувствовать территорию и личное пространство, а эмоциональная связь с хозяином делает сон более комфортным и глубоким.