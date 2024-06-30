Почему кошки так любят прятаться под одеялом: выяснили все возможные причины

Стало известно, почему кошки любят прятаться под одеялом

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные существа, которые постоянно удивляют своих хозяев необычными привычками и поведением.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, CC BY-SA 2.0

Одной из таких особенностей является их любовь к укрыванию под одеялом. Почему же наши питомцы так любят проводить время в таком укромном месте? Давайте разберемся!

Комфорт и тепло

Одна из главных причин, по которой кошки обожают прятаться под одеялом, заключается в ощущении тепла и уюта.

Температура тела у кошек выше, чем у человека, поэтому они часто используют одеяла, чтобы сохранять тепло. И, конечно, нет необходимости объяснять, как приятно завернуться в тёплое одеяло.

Уютное пространство

Одеяло ассоциируется с уютом, и, спрятавшись в его складках, ваш питомец может расслабиться и отдохнуть в комфортной обстановке. Это создаёт для них личное пространство, где их никто не побеспокоит.

Защита от опасностей

Как и многие люди, кошки предпочитают закрытые пространства, так как чувствуют себя в них в безопасности. В природе они прячутся в кустах или на деревьях, а дома роль такого укрытия часто выполняет одеяло.

Любопытство

Кошки часто залезают под одеяло из-за любопытства, стремясь исследовать своё окружение. Укрытие из одеяла становится отличным местом для наблюдений за происходящим вокруг.