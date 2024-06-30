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Почему кошки храпят: ответ вас удивит

Ветеринары ответили, почему храпят кошки

1:17
Зоосфера » Кошки

Кошки, как и люди, могут храпеть. Этот процесс может быть вызван различными факторами, включая избыточный вес, пожилой возраст, наследственность и проблемы с дыхательной системой. Давайте разберемся подробнее, что может вызывать храп у наших пушистых друзей.

Ветеринары ответили, почему храпят кошки
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Избыточный вес

Одной из основных причин храпа у кошек является лишний вес. Жировые отложения в области шеи и груди могут затруднять дыхание, что провоцирует храп. Это особенно характерно для пород, склонных к набору массы, таких как британская короткошерстная и мейн-кун.

Возраст

С возрастом вероятность храпа у кошек увеличивается. Пожилые кошки часто страдают от различных заболеваний, таких как артрит или сердечные проблемы, которые могут затруднять дыхание и приводить к храпу.

Генетика

Наследственность также играет роль в предрасположенности к храпу. Некоторые породы, например, персы, имеют генетическую склонность к храпу из-за особой формы черепа, что может вызывать проблемы с дыханием.

Заболевания

Храп у кошек часто является следствием проблем с дыхательными путями, включая инфекции или аллергические реакции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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