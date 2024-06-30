Почему нужно завести кота или кошку в доме: 4 основные причины

Стало известно, почему нужно завести кота

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Исследования давно показали, что коты и кошки в доме положительно влияют на состояние человека. Питомцы эффективно снимают стресс и тревогу.

Фото: openverse.org by kevinmklerks, CC BY 2.0

Однако это не единственные причины, по которым стоит завести животное. Кошки помогают справиться с одиночеством и пережить утрату. Они могут быть отличными собеседниками и даже своеобразными психологами, так как животные — самые благодарные и понимающие слушатели. Четвероногие друзья интуитивно чувствуют, когда человеку нужна поддержка, и в такие моменты могут лечь рядом или запрыгнуть на колени, чтобы утешить.

Кроме того, мурлыканье кота благотворно влияет на нервную систему, улучшает общее состояние организма и укрепляет иммунитет.

На этом преимущества не заканчиваются. Специалисты уверены, что коты и кошки способны проявлять привязанность и формировать глубокие эмоциональные связи с человеком. При этом они могут комфортно чувствовать себя в одиночестве, не беспокоя хозяина, если тот хочет отдохнуть.